Marea Britanie: Camera Comunelor va dezbate la 12 iunie amendamentele propuse de lorzi la legea Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…

- Este a doua infrangere pentru Theresa May in Camera Lorzilor, in mai puțin de o saptamana. Camera Lorzilor din parlamentul britanic a votat luni în favoarea păstrării Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în legislaţia Regatului Unit, după Brexit, informează…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) mai au de muncit la aproximativ 25% din acordul la care lucreaza in vederea Brexitului, a declarat vineri negociatorul sef mandatat de europeni Michel Barnier, scrie Reuters. Londra si Bruxellesul spera sa se puna de acord pana in octombrie asupra acestui acord,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii l-a numit pe printul Harry ambasador al tineretului pentru Commonwealth, rol in care va avea posibilitatea sa-i incurajeze pe tinerii din majoritatea fostelor colonii britanice sa faca fata provocarilor cu care se confrunta generatia lor, relateaza Reuters.…

- Urmatoarele alegeri parlamentare europene vor avea loc in cele mai multe tari pe 26 mai 2019, au convenit guvernele europene marti, relateaza Reuters. Data, propusa de Parlamentul European (PE), urmeaza sa fie supusa unor aprobari finale, insa este putin probabil sa fie schimbata. Ea cadea pe 9 iunie,…