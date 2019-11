Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson si liderul opozitiei laburiste s-au contrat dur marti, prezentandu-se fiecare drept omul care poate rezolva problema Brexit-ului, aflat in centrul campaniei pentru alegerile legislative de la 12 decembrie, relateaza AFP. Prim-ministrul conservator a deschis ostilitatile…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a cerut președintelui francez Emmanuel Macron sa susțina incheierea unei ințelegeri pentru Brexit, afirmand ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa ia in considerare faptul ca Marea Britanie ar putea ramane dupa data de 31 octombrie, relateaza Reuters, conform Mediafax.Johnson…

- 'Este un pas mare (...) Daca Comisia are vointa politica si incurajarea din partea statelor membre de a continua negocierile foarte-foarte repede, acum, pe un numar mic de teme, in mare pe baza draftului, atunci un acord ce poate fi sustinut de Consiliul European si de Camera Comunelor, pe 19 octombrie,…

- Boris Johnson a transmis, miercuri, catre Bruxelles varianta sa de acord pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Premierul britanic numește aceasta varianta drept un "compromis rezonabil" pentru modificarea acordului privind Brexit-ul in legatura cu frontiera irlandeza, scrie BBC News.…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a scris miercuri presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, oferindu-i ceea ce el numeste un "compromis rezonabil" pentru modificarea acordului privind Brexit-ul in legatura cu frontiera irlandeza, relateaza DPA, Reuters si AFP. In scrisoarea…

- Premierul britanic, Boris Johnson, justifica, in fața Comitetului parlamentar al Conservatorilor 1922, utilizarea termenului de „act de capitulare”, raspunzand criticilor care il acuza de accentuarea tensiunilor dintre Marea Britanie și UE, relateaza agenția Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Premierul britanic Boris Johnson a atras atentia luni ca sunt sanse mici sa se obtina progrese in privinta Brexit-ului la discutiile pe care le va avea in marja Adunarii Generale a ONU de la New York, relateaza Reuters. Johnson, care a promis ca va scoate Marea Britanie din UE la sfarsitul lunii octombrie…

- Guvernul britanic nu a facut Bruxellesului niciun fel de noi propuneri privind Brexitul, a declarat joi presedintele Parlamentului European, David Sassoli, relateaza dpa si Reuters.Uniunea Europeana este pregatita sa amane data Brexitului din nou daca Marea Britanie va furniza un motiv…