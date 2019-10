Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a declarat joi seara ca va propune Parlamentului organizarea de alegeri anticipate in data de 12 decembrie, in efortul de a depași criza Brexit, relateaza Mediafax. Boris Johnson a declarat ca proiectul de acord Brexit va reajunge sa fie dezbatut in Camera Comunelor…

- Camera Comunelor din Marea Britanie a adoptat miercuri seara, in faza finala, legea care cere amanarea Brexit-ului, dandu-i o noua lovitura premierului Boris Johnson, pentru a impiedica o iesire fara acord din UE la 31 octombrie, relateaza AFP si Reuters.