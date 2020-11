Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca a avut o convorbire telefonica marți seara cu presedintele ales al SUA, Joe Biden. Cei doi au convenit ca Regatul Unit si Statele Unite trebuie sa fie din nou unite in apararea valorilor lor comune in lume, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Joe Biden…

- Boris Johnson anunța eșuarea iminenta a negocierilor cu UE: ”Ei vor sa ne poata controla libertatea legislativa, pescuitul, intr-o maniera inacceptabila pentru o tara independenta” Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca pentru Regatul Unit a sosit momentul sa se pregateasca pentru…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca pentru Regatul Unit a sosit momentul sa se pregateasca pentru incheierea perioadei de tranzitie post-Brexit fara un acord cu UE privind viitoarele relatii comerciale, daca Bruxellesul nu-si schimba abordarea la negocieri, transmite Reuters.…

- Premierul britanic Boris Johnson va stabili vineri abordarea Regatului Unit asupra relatiei post-Brexit cu UE, dupa ce negociatorul sau sef a descris ultimele solicitari ale blocului comunitar in negocierile comerciale drept dezamagitoare si surprinzatoare, relateaza Reuters.Marea Britanie…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un…

- Premierul britanic Boris Johnson si sefa Executivului Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, au convenit sambata, in timpul unei discutii telefonice, sa intensifice negocierile pentru ”a elimina lacunele semnificative” care impiedica incheierea acordului comercial, transmite Reuters potrivit news.ro.Cele…

- Uniunea Europeana a aratat clar ca nu garanteaza ca Marea Britanie va fi inclusa pe lista de tari terte aprobate pentru importuri de alimente, a afirmat duminica negociatorul britanic pentru Brexit, David Frost, transmite Reuters.Mai devreme, negociatorul pentru Brexit al UE, Michel Barnier,…