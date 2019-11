Premierul britanic Boris Johnson si liderul opozitiei laburiste s-au contrat dur marti, prezentandu-se fiecare drept omul care poate rezolva problema Brexit-ului, aflat in centrul campaniei pentru alegerile legislative de la 12 decembrie, relateaza AFP. Prim-ministrul conservator a deschis ostilitatile adresandu-i o scrisoare liderului laburist, in care ii cere sa-si clarifice pozitia sa ambigua fata de iesirea tarii din UE. Brexit-ul nu a fost inca pus in practica, la trei ani dupa ce a fost aprobat prin referendum in 2016, cu 52% din voturi. "Cand isi vor alege viitorul prim-ministru, alegatorii…