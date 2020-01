Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca intentioneaza in 2020 sa reuneasca tara dupa divizarile care au marcat-o in anul precedent, asigurandu-i pe britanici ca un "an fantastic si un deceniu remarcabil" s-ar prezenta inaintea lor, potrivit Reuters. In cursul discursului sau de Anul Nou, el a subliniat ca prima sa misiune este de a garanta realizarea Brexitului, la mai mult de trei ani de la referendumul la care britanicii au votat pentru iesirea din Uniunea Europeana, iar apoi de a pansa ranile pe care acest subiect le-a deschis. "In timp ce ne luam ramas bun de la 2019, putem sa intoarcem…