Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat duminica, la emisiunea „The Andrew Marr Show” de la BBC, ca parintii ar trebui sa isi trimita copii din ciclul primar la cursuri luni si nu a exclus ca este posibil ca, in saptamanile urmatoare, sa fie impuse noi restrictii in Anglia. Citește…

- Marea Britanie a raportat aproape 40.000 de infectii noi, noua tulpina de coronavirus, care ar putea fi cu pana la 70% mai contagioasa decat versiunea originala, provocand cresterea la un nivel record a numarului de cazuri si al spitalizarilor. Numarul deceselor provocate de Covid-19, 744, este la cel…

- Ministrul Sanatații din Marea Britanie, Matt Hancock, a anunțat ca noua tulpina a coronavirusului care a aparut in țara este „scapata de sub control”. Astfel, Hancock a justificat reintoducerea masurilor mai dure de restricție in Londra și intr-o parte a Angliei, pana la implementarea unui vaccin. „Din…

- Politia londoneza a anuntat joi seara ca a arestat 104 persoane in capitala britanica pentru incalcarea masurilor de izolare dispuse pentru limitarea transmiterii coronavirusului, transmite BBC. Oamenii s-au adunat in centrul Londrei in pofida noilor restrictii. ‘In aceasta seara, o multime de oameni…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Aceste masuri din toamna vizand…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson , transmit Reuters si AFP, citate de agerpres. ''Aceste masuri din toamna vizand…

- Autoritatile au confirmat sambata ca Marea Britanie a depasit pragul de 1 milion de contaminari cu SARS-CoV-2. Prim-ministrul Boris Johnson a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca Anglia va intra in carantina din 5 noiembrie pana pe 2 decembrie si le-a cerut englezilor sa stea acasa pentru ca sistemul…

- Pentru a se asigura ca exista suficiente doze de vaccin antigripal pentru populația din Marea Britanie, oficialii din Regat au anunțat vineri instituirea unor restrictii la exporturile acestora, relateaza Agerpres.MinisterulSanatații a precizat ca „a luat aceasta masura ca raspuns la puternica cererede…