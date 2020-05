Marea Britanie - Boris Johnson anunță deschiderea școlilor Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, duminica, a doua faza de relaxare a restrictiilor, urmand ca de la 1 iunie sa fie deschise partial gradinitele si scolile potrivit news.ro. Redeschiderea se va face treptat si in functie de varsta, vizand mai intai copiii de 4 -6 ani si apoi de 10 - 11 ani, a precizat Johnson. Scolile si gradinitele din Marea Britanie au fost inchise in urma cu doua luni pentru a se evita propagarea coronavirusului. CITESTE SI: Cumparaturi in vremea coronavirusului: Cel mai periculos loc din supermarket . Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI:in vremea: Cel mai periculos loc din supermarket .

Stiri pe aceeasi tema

- In mijlocul dezbaterii din Marea Britanie, despre riscurile unei decizii de a permite copiilor sa revina in clasa, unele state membre planifica lecții de vara pentru a ajuta elevii din medii defavorizate, afirma sursa citata. Dintre cele 22 de țari in care școlile s-au redeschisin etape in…

- Norvegia s-a numarat printre primele tari din Europa care au adoptat masuri de relaxare a restrictiilor, redeschizand pe 20 aprilie ''barnehager'' - echivalentul creselor si gradinitelor -, iar apoi, o saptamana mai tarziu, scolile din ciclul primar, in care invata copii cu varste cuprinse intre…

- Premierul italian Giuseppe Conte a promis duminica redeschiderea scolilor din tara sa in luna septembrie, subliniind ca o eventuala reluare a cursurilor in timpul verii ar fi pus in pericol ”sanatatea copiilor”, transmit AFP si Reuters, scrie Agerpres. ‘Scoala se afla in centrul gandurilor noastre si…

- Potrivit sursei citate, lui Johnson, spitalizat in cursul zilei de duminica, i se administreaza in prezent oxigen prin mijloace standard, nu cu ajutorul altor dispozitive de asistenta respiratorie, așa cum s-a vehizulat in mass media.Purtatorul sau de cuvant susține ca premierul britanic nu a avut nevoie…

- Potrivit sursei citate, lui Johnson, spitalizat in cursul zilei de duminica, i se administreaza in prezent oxigen prin mijloace standard, nu cu ajutorul altor dispozitive de asistenta respiratorie, așa cum s-a vehizulat in mass media.Purtatorul sau de cuvant susține ca premierul britanic nu a avut nevoie…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat intenția guvernului de a testa cat mai mulți oameni pentru depistarea coronavirusului. BBC noteaza ca planurile prevad efectuarea a 25.000 de teste in fiecare zi.Marea Britanie a testat pana miercuri 56.221 de oameni pentru depistarea coronavirusului, potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson a respins luni apelurile de a inchide scolile si de a reintroduce testarea in masa pentru coronavirus, dar le-a cerut cetatenilor sa renunte la contactele sociale si la deplasarile care nu sunt esentiale, relateaza DPA. Johnson a declarat presei ca guvernul trebuie „sa…

- Premierul britanic Boris Johnson a respins luni apelurile de a inchide scolile si de a reintroduce testarea in masa pentru coronavirus, dar le-a cerut cetatenilor sa renunte la contactele sociale si la deplasarile care nu sunt esentiale, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Johnson a declarat…