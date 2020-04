Stiri pe aceeasi tema

- Emily Owen, o tanara in varsta de 19 ani din Marea Britanie, a murit pe un pat de spital duminica, 22 martie. Pe 18 martie, ea a incercat sa-și ia viața, dar a fost gasita și transportata de urgența la spital. Peste cateva zile, Emily a murit. Familia ei spune ca izolarea din pricina pandemiei de coronavirus…

- Tocmai pentru ca acum, poate mai mult decat oricand, avem nevoie de farmecul si de frumusetea povestilor, instituțiile teatral-concertistice, muzeele și bibliotecile din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii pun la dispoziția publicului-spectator, vizitatorilor o serie de concerte,…

- Se spune ca ești ceea ce mananci. Expresia este cat se poate de adevarata daca ne gandim la faptul ca alimentele pe care le consumam au o mare influența asupra funcționarii și structurii organismului.

- Expertii le recomanda persoanelor aflate in autoizolare sa consume mese bogate in proteine si alimente care contin vitaminele B, C si D, sa se hidrateze, sa faca activitate fizica și sa se asigure ca au in casa medicamente de baza, precum paracetamolul.

- In urma ședinței Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, desfașurata azi, 2 martie, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, s-a luat decizia ca regiunea Emilia-Romagna, din Italia, Coreea de Sud și Iran sa fie introduse in lista zonelor pentru care se instituie masura auto-izolarii…

- Ediția din septembrie a revistei Vogue din Marea Britanie, cea care a avut ca guest editor pe Meghan Markle, s-a vandut in cel mai scurt timp, inregistrand un record de vanzari. Redactorul șef al revistei de moda Edward Enninful a anunțat joi prin intermediul Instagram ca tirajul de 192.000 de exemplare…

- Numarul incidentelor antisemite in Marea Britanie a inregistrat anul trecut un nivel record, pe fondul acuzatiilor conform carora Partidul Laburist nu a reusit sa combata eficient acest fenomen prezent in randurile membrilor sai, indica un raport publicat joi de Community Security Trust (CST), organism…

