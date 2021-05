Stiri pe aceeasi tema

- O balena care a fost eliberata dupa ce a ramas blocata în râul Tamisa, în sud-vestul Londrei, la sfârsitul saptamânii trecute, a fost eutanasiata luni seara, la câteva ore dupa ce echipa de salvare a raportat ca mamiferul „nu merge de fapt nicaieri”, relateaza…

- Cel putin 36 de persoane au fost arestate si mai multi ofiteri de politie au fost raniti sâmbata la Londra în timpul unei demonstratii care a strâns câteva mii de persoane care au protestat împotriva lockdown-ului impus ca urmare a pandemiei de COVID-19, informeaza AFP,…

- Comisia Europeana ia in calcul sa lanseze doua proceduri contra Regatului Unit pentru incalcarea Acordului Brexit, dupa ce Londra a prelungit in mod unilateral o masura vamala specifica pentru Irlanda de Nord, au anuntat vineri surse europene, citate de AFP. Executivul UE a obtinut in aceasta saptamana…