David Frost, negociatorul britanic in problema Brexit-ului a afirmat, duminica, intr-un interviu acordat prestigioasei publicații Mail on Sunday, ca Regatul Unit nu va deveni „un stat-vasal” al Uniunii Europene. Afirmația a fost facuta in contextul in care negocierile cu UE, care stagneaza, se apropie de sfarsit. Pana la sfarșitul acestui an trebuie incheiat acordul comercial post-Brexit […]