Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda pierderilor mari de vieți omenești și echipamente militare suferite in luna octombrie, Rusia continua sa atace orașul din estul Ucrainei, motiv pentru care și-a suplimentat trupele, spun ucrainenii citați de Reuters, The Telegraph și Kyiv Independent.Forțele rusești iși intensifica iarași atacurile…

- Rusia s-a retras oficial marti din acest tratat-cheie care limita unele categorii de arme conventionale, acuzand SUA ca au subminat situatia de securitate de dupa Razboiul Rece prin extinderea Aliantei nord-atlantice. Statele membre NATO au condamnat decizia Rusiei, relateaza Reuters."Aliatii condamna…

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina a provocat o noua situație neobișnuita in campionatul intern. Partida de luni dintre Dnipro-1 și FC Oleksandriya s-a incheiat dupa patru ore și 36 de minute, din cauza mai multor intreruperi provocate de avertismentele de raid aerian. Nu degeaba Mircea Lucescu…

- Rusia pregatește atacuri impotriva infrastructurii critice a Ucrainei odata ce temperaturile incep sa scada, a declarat secretarul Consiliului pentru Securitate Naționala și Aparare, Oleksii Danilov. „Rusia se pregatește sa ne faca rau, cand va veni iarna. Vor incerca sa loveasca infrastructura noastra…

- Ucraina a anuntat miercuri ca Rusia i-a bombardat peste 100 de localitati in ultimele 24 de ore, cel mai mare numar intr-un singur raid de la inceputul anului, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. „In ultimele 24 de ore, inamicul a bombardat 118 de localitati din zece regiuni”, a declarat…

- Rusia a efectuat joi cel mai mare atac cu rachete din ultimele saptamani pe teritoriul Ucrainei, lovind instalatii energetice in ceea ce oficialii au declarat ca pare a fi prima salva a unei noi campanii aeriene impotriva retelei electrice ucrainene, relateaza Reuters.Oficialii au declarat ca cel…

- Fortele aeriene ucrainene au doborat 16 din cele 20 de drone "Shahed", de fabricatie iraniana, lansate de Rusia in cursul noptii in cel de-al cincilea atac din aceasta saptamana asupra regiunii sudice Odesa, unde se afla porturile de la Dunare aflate in imediata apropiere de granita cu Romania, relateaza…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca contraofensiva ucraineana este complet lipsita de succes, insa a recunoscut ca exista tensiuni in regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, transmite Reuters."Fortele armate ale Ucrainei nu si-au atins obiectivele pe niciun…