- Autoritatile britanice cred ca au reusit sa-i identifice pe presupusii autori ai atacului neurotoxic de la Salisbury, in urma caruia fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, au fost raniti, a declarat o sursa familiara cu investigatia, potrivit presei britanice,citate de agentia Reuters.

- Barbatul britanic contaminat cu agentul neurotoxic Noviciok in urma cu zece zile si-a recapatat constienta si se afla in prezent in stare critica, dar stabila, a anuntat marti spitalul districtual din Salisbury, oras situat in sud-vestul Angliei, transmite Reuters. Charlie Rowley a fost…

- Cele doua persoane gasite in stare critica langa orasul Salisbury (sudul Angliei) au fost otravite si au fost trimise probe la centrul de cercetare militara Porton Down pentru testare, a informat editorialistul pentru afaceri politice al ziarului The Sun, citand surse din cadrul apararii, relateaza…

- Medicii care l-au tratat pe un fost spion rus si pe fiica sa dupa ce au fost otraviti cu un agent neurotoxic in Marea Britanie sustin ca nu stiu care sunt perspectivele starii lor de sanatate pe termen lung, desi recunosc ca initial se temeau ca incidentul era mult mai grav, relateaza Reuters marti,…

- Serfgei Skripal a fost externat din spitalul de la Salisbury, situat in sud-estul Angliei, unde a fost ingrijit incepand cu 4 martie. ”Este o veste fantsatica faptul ca Serghei Skripal se simte destul de bine sa paraseasca spitalul din Salisbury”, a declarat adjuncta directorului general…

- Otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in Salisbury (sud-vestul Angliei) va afecta cooperarea dintre Marea Britanie si Rusia in vederea asigurarii securitatii pentru Campionatul Mondial de Fotbal din luna iunie din Rusia, a declarat vineri ministrul adjunct de externe…

