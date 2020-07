Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Boris Johnson a prezentat, luni, planul privind accesul cetatenilor straini in Marea Britanie dupa expirarea tranzitiei post-Brexit, in ianuarie 2021, sistemul incurajand venirea imigrantilor calificati, anunța MEDIAFAX.Noul sistem prevede acordarea unui punctaj in functie de calificari…

- Aproape 600.000 de cetațeni romani au aplicat și obținut statutul de “settled”, statut necesar ca sa poata sa ramana in Marea Britanie post-Brexit. Procedura e simpla, se poate face online, dar ea trebuie completata pana cel tarziu pe 30 iunie 2021. In aceasta perioada au loc in Marea Britanie mai multe…