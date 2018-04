Marea Britanie are un nou ministru de Interne. Fostul deţinător al portofoliului a demisionat Amber Rudd, in varsta de 54 de ani, a demisionat duminica dupa ce a recunoscut ca a ”inselat involuntar” o comisie parlamentara cu privire la ”obiectivele deplasarii unor imigranti clandestini”.



Javid, in varsta de 48 de ani, fiul unui sofer de autobuz pakistanez a carui familie a venit in Regatul Unit in anii '60, a fost, inainte sa faca parte din Guvernul Theresei May, bancher de afaceri si deputat din Bromsgrove, iar apoi ministru insarcinat cu Afacerile si al Culturii, potrivit news.ro



Rudd pleaca din Guvern in urma unor dezvaluiri in scandalul intitulat Windrush - tratamentul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

