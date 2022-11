Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic are in vedere „optiuni mai radicale” in fata afluxului de migranti ce traverseaza ilegal Canalul Manecii si care depaseste capacitatile de primire existente in prezent, a anunțat, marți, un oficial de la Londra.

- Guvernul britanic are in vedere "optiuni mai radicale" in fata afluxului de migranti ce traverseaza ilegal Canalul Manecii si care depaseste capacitatile de primire existente in prezent, a declarat marti secretarul de stat pentru imigrare Robert Jenrick, citat de France Presse. Fii la curent…

- Ministerul britanic al Apararii a denuntat, astazi, „afirmatiile false” ale Moscovei, menite sa „deturneze atentia”, dupa ce armata rusa a acuzat Marea Britanie de implicare in exploziile de la gazoductele Nord Stream, precum si intr-un atac cu drone, inf

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat despre posibila reglementare a pieței de energie, ca statul nu poate continua „la nesfarșit cu subvenționarea prețului la energie”. „Exista, intr-adevar, in coaliție astfel de discuții (despre reglementarea pieței de energie in Romania- n.r.) și atat…

- Politistii de imigrari din Iași au depistat un cetațean din Republica Moldova desfașurand activitați lucrative fara forme legale. Pe numele sau a fost emisa decizie de returnare sub escorta și instituita masura interzicerii intrarii in Romania pentru o perioada de 6 luni de zile. Politistii Serviciului…

- Guvernul britanic a prezentat vineri cel mai radical pachet de reduceri de taxe de dupa anul 1972, diminuand povara fiscala atat pentru angajati cat si pentru companii, si in paralel a anuntat o crestere semnificativa a imprumuturilor, totul in incercarea de a stimula potentialul de crestere pe termen…

- Majoritatea activitații din Marea Britanie se va opri luni pentru funeraliile Reginei Elisabeta a II-a. Guvernul a declarat zi libera oficiala pentru a permite oamenilor sa-i aduca un ultim omagiu Reginei Elisabeta a II-a, ceea ce inseamna ca toate bancile, Bursa de la Londra, birourile de stat și majoritatea…

- Un numar de 1.295 de migranti au traversat luni Canalul Manecii cu mici ambarcatiuni pentru a ajunge in Anglia, un nou record pentru o singura zi, in ciuda planurilor succesive ale guvernului conservator britanic de a opri acest fenomen, conform Londrei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…