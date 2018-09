Marea Britanie ar putea CONFISCA averea lui Abramovici!

Nume grele ca Roman Abramovici, patronul clubului de fotbal Chelsea, risca sa le fie confiscate proprietatile, daca nu demonstreaza ca le-au platit cu bani curati. Alt exemplu este un fost vicepremier al Rusiei, care are doua apartamente de lux in cartierul guvernamental de la Londra, evaluate la aproape 13 milioane de euro. Semnele de intrebare in privinta lui sunt mari, de vreme ce cat a fost in functie nu castiga mai mult de 125 de mii de euro pe an. Autoritatile din Marea Britanie spun ca verificarile fac parte dintr-o campanie anti-mafia care ii pune sub observatie pe mai mult de 100…