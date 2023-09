Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirile pentru reglementarea pașnica a situației in Ucraina sub egida așa-numitei "formulei a pacii" a lui Zelenski costituie o incercare a Kievului de a organiza o coaliție antiruseasca, a declarat la un breafing purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova."Intalnirile…

- Ministerul Apararii face acest anunt dupa ce Ministerul rus de Externe a anuntat ca, prin retragerea din Acordul de la Istanbul din iunie 2022 privind exportul cerealelor ucrainene la Marea Neagra, Guvernul rus ridica garantiile unei circulatii in securitate la Marea Neagra. ”In legatura cu incetarea…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba a respins marti, 18 iulie, de la tribuna ONU, apelurile la o ”pace abstracta” din partea unor tari si comentatori, declarand ca, in realitate, ceea ce se cere in acest caz este de a permite Rusiei sa se impuna in tara sa, relateaza Agerpres. ”Auzim mereu…

- Fostul premier britanic Boris Johnson a comentat decizia summitului NATO de la Vilnius cu privire la Ucraina, afirmand ca alianța ar fi trebuit sa acționeze mai decisiv in chestiunea aderarii Kievului. Fostul premier britanic a subliniat ca Ucraina platește un preț ridicat pentru razboiul de amploare…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus ca țara sa va considera eventualele livrari de F-16 in Ucraina drept o „amenințare a Occidentului in sfera nucleara”, potrivit Ansa.it. „Am informat puterile nucleare – SUA, Marea Britanie și Franța – ca Rusia nu poate ignora capacitatea acestor avioane…

- Dupa mai mult de 500 de zile de la invazia Rusiei in Ucraina, summitul NATO din Lituania s-a incheiat cu o serie de noi garanții de securitate oferite de Statele Unite și aliații sai pentru Ucraina, in vederea apararii teritoriului sau impotriva atacurilor Rusiei. Drept razbunare, Serghei Lavrov, ministrul…

- Membrii NATO nu vor stabili cel mai probabil la summitul de la Vilnius un calendar clar pentru o eventuala aderare a Ucrainei la alianța militara, SUA și Germania preferand sa ramana precaute, in ciuda presiunilor facute de Kiev și de unele state membre din estul Europei, scriu The Guardian și CNN.Ucraina…

- Rusia a lansat un atac aerian asupra Kievului in primele ore ale zilei de marți, a anunțat armata ucraineana, cu doar cateva ore inainte de inceperea summitului NATO din Lituania, care urmeaza sa abordeze amenințarile de securitate din partea Moscovei. „Inamicul a atacat Kievul din aer pentru a doua…