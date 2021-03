Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat vineri doua fabrici pentru producerea de vaccinuri impotriva Covid-19, Uniunea Europeana mizand pe ele pentru a spori livrarile in al doilea trimestru și pentru a accelera ritmul lent al vaccinarii din blocul comunitar. EMA a anunțat intr-o declarație ca…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a dat vineri unda verde unui numar de doua instalatii de productie a unor vaccinuri impotriva covid-19, pe care Uniunea Europeana (UE) mizeaza in vederea unei cresteri a livrarii vaccinului si unei accelerari a campaniilor de vaccinare, relateaza Reuters,…

- Marea Britanie este aproape de a ajunge in weekend la un acord cu Uniunea Europeana in privinta vaccinurilor impotriva COVID-19, care va elimina riscul ca blocul comunitar sa opreasca livrarile, a relatat sambata The Times, citat de Reuters, potrivit AGERPRES. Conform acordului, UE va renunta…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a avizat trei noi unitati de productie pentru vaccinuri anti-COVID-19, ale companiilor AstraZeneca, BioNTech/Pfizer si Moderna. Acestea vor face parte din lantul de distributie al vaccinurilor in UE si vor contribui astfel la intensificarea vaccinarii ce se desfasoara…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a anunțat vineri ca a avizat transportul și depozitarea vaccinului anti-Covid produs de Pfizer/BioNTech la temperaturi cuprinse intre -25 și -15 grade Celsius, adica temperatura congelatoarelor farmaceutice standard. Serul poate fi pastrat la aceste temperaturi…

- ”Pot spune in premiera ca saptamana trecuta am facut o solicitare oficiala catre comisiile de specialitate din Ministerul Sanatații și catre Agenția Naționala a Medicamentului, pentru reevaluarea criteriului de varsta pentru vaccinul AstraZeneca, avand in vedere ca au aparut date suplimentare cu privire…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat vineri folosirea in Uniunea Europeana a vaccinului impotriva COVID-19 al aliantei britanice AstraZeneca/Oxford pentru persoane in varsta de peste 18 ani, precizand ca vaccinul este adaptat, de asemenea, persoanelor in varsta, relateaza BBC News si…

- Agenția Europeana a Medicamentului a anunțat, marți, ca a primit solicitarea de aprobare a vaccinului impotriva coronavirusului produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford, relateaza Reuters, citata de HotNews.ro. Solicitarea AstraZeneca va fi analizata in regim de urgența, Agenția Europeana a medicamentului…