- Ministrul britanic de externe Dominic Raab a declarat duminica ca, potrivit estimarii britanice, este "foarte probabil" ca Iranul sa fi comis atacul asupra petrolierului din largul Omanului de pe 29 iulie in care au murit un britanic si un roman si a precizat ca lucreaza impreuna cu partenerii la…

- Un oficial israelian a acuzat Iranul ca a comis un atac cu drona asupra petrolierului operat de compania Zodiac Maritime în largul Omanului, atac în urma caruia si-a pierdut viata si un marinar român, relateaza Reuters și Agerpres, citând postul israelian Canalul 13.Zodiac…

- Un aliat miliardar al lui Donald Trump, Thomas Barrack, care a prezidat fondul pentru inaugurarea fostului presedinte, a fost arestat marti sub acuzatia ca a facut in mod ilegal lobby in favoarea Emiratelor Arabe Unite (EAU) in administratia de la Casa Alba, transmite Reuters preluat de news.ro…

- Guvernul american investigheaza o serie de incidente medicale care au fost rapotate in randul diplomaților și a staff-ului administrativ din Viena, relateaza BBC . Simptomele subite și misterioase amintesc de „sindromul Havana”, o afecțiune cerebrala misterioasa care a aparut in Cuba in 2016-2017. Cel…

- Iranul acuza Statele Unite de amestec, dupa ce Washingtonul a denuntat alegerile prezidentiale iraniene de vineri drept nici libere si nici echitabile, potrivit presei iraniene de stat, relateaza Reuters.