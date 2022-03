Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a anunțat ca impune noi sancțiuni impotriva Rusiei, inclusiv o interdicție a navelor rusești de a intra in porturile britanice, relateaza CNN. „Interdicția impusa navelor rusești și noile sancțiuni economice impotriva unor instituții financiare cheie din Rusia, inclusiv Banca sa Centrala,…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki le-a cerut serviciilor sale sa pregateasca o decizie care va inchide spatiul aerian al acestei tari pentru zborurile companiilor aeriene ruse, a anuntat el vineri pe Facebook, informeaza Agerpres . Acest plan urmeaza unei decizii similare, care a vizat compania…

- Cetațenii britanici din Ucraina ar trebui sa plece acum cat timp sunt disponibile caile comerciale”, a transmis Biroul pentru Externe, Commonwealth și Dezvoltare de la Londra.Orice acțiune militara a Rusiei in Ucraina ar afecta in mod sever abilitatea guvernului britanic de a oferi asistența consulara…

- Militari ucraineni in tinuta de camuflaj de iarna, alb cu negru si blanuri, s-au anternat in folosirea unor rachete antitanc (NLAW, Next generation Light Anti-tank Weapon) livrate de catre Marea Britanie in cadrul unui efort occidenal de a ajuta Ucraina sa se apere in cazul unei invazii a Rusiei,…

- Militari ucraineni in tinuta de camuflaj de iarna, alb cu negru si blanuri, s-au anternat in folosirea unor rachete antitanc (NLAW, Next generation Light Anti-tank Weapon) livrate de catre Marea Britanie in cadrul unui efort occidental de a ajuta Ucraina sa se apere in cazul unei invazii a Rusiei, relateaza…

- Dupa Ambasada SUA si Marea Britanie a inceput sa-si retraga membrii ai ambasadei din Ucraina, pe fondul avertismentelor privind o invazie rusa, scrie BBC, citat de news.ro. Oficialii au spus ca nu au existat amenintari specifice la adresa diplomatilor britanici, dar aproape jumatate din personalul…

- Marea Britanie acuza Kremlinul ca incearca sa instaleze un lider pro-rus in Ucraina. Potrivit britanicilor, ofiterii de informatii rusi sunt in contact cu o serie de fosti politicieni ucraineni in cadrul planurilor pentru invazie. Regatul Unit acuza Kremlinul ca incearca sa instaleze un lider pro-rus…

- Uniunea Europeana poarta discuții cu SUA și Marea Britanie despre impunerea de noi sancțiuni impotriva Rusiei, dar o decizie finala in acest sens nu va fi luata luni, a spus un oficial de top al UE, informeaza Reuters. Gazoductul Nord Stream 2 ar putea fi inchis daca Rusia invadeaza Ucraina.