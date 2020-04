Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 631 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 400 in Italia, 193 in Spania, 15 in Franța, 8 in Germania, 6 in Marea Britanie, 2 in Namibia,…

- COVID-19. Bilantul anuntat vineri este cu peste 100 de morti mai mare decat cel din ziua anterioara, cand autoritatile de la Londra anuntasera 569 de persoane decedate. In momentul de fata, pe teritoriul Marii Britaniii sunt infectate cu coronavirus 38.168 de persoane. Bilantul pe tarile componente…

- De la inceputul epidemiei cu noul coronavirus și pana la acest moment au decedat 11 cetațeni romani aflați in strainatate - 8 in Italia, 2 in Franța și unul in Marea Britanie. In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice…

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie vor monitoriza raspandirea noului tip de coronavirus si vor cauta aparitia unor eventuale mutatii, folosind tehnica de secventiere genetica, pentru a analiza tulpinile de SARS-CoV-2 care au provocat mii de infectii in intreaga tara, au anuntat luni oficiali britanici,…

- Gradinitele, scolile si colegiile din Marea Britanie vor fi închise, masura urmând sa intre în vigoare de vineri. Peste 2.600 de persoane au fost infectate cu coronavirus în Marea Britanie. Autoritatile din Marea Britanie au decis miercuri seara închiderea…

- Pacientul fusese diagnosticat cu coronavirus in cursul zilei de miercuri, dar suferea si de alte afectiuni. El a murit la Royal Berkshire Hospital, din orasul Reading. In acelasi timp, in doar 48 de ore numarul de infectari cu Covid-19 s-a dublat in Marea Britanie, de la 51 de cazuri ajungandu-se…

- Marea Britanie a respins mii de europeni care au depus cerere de rezidența in Regat, dupa Brexit. Care au fost motivele Peste 3 milioane de cetateni ai Uniunii Europene (UE27) au depus cereri pentru a trai si a lucra in Regatul Unit dupa Brexit, a anuntat Ministerul de Interne britanic. Potrivit autorităţilor…