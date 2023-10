Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak va conveni joi initiative bilaterale cu Belgia, Bulgaria si Serbia vizand combaterea crimei organizate legate de migratia ilegala, a informat biroul sau de la Londra, potrivit Reuters.La un summit al Comunitatii Politice Europene (CPE) la Granada, in Spania, Sunak…

- Guvernul de la Londra doreste sa trimita instructori militari in Ucraina, in plus fata de antrenarea fortelor armate ucrainene in Marea Britanie sau in alte tari occidentale, asa cum se intampla in prezent, a declarat ministrul britanic al Apararii, Grant Shapps, intr-un interviu, informeaza duminica…

- Barbatul, care are in jur de 20 de ani și care a fost arestat in luna martie impreuna cu o alta persoana, este cunoscut pentru ca deținea un permis de acces parlamentar, ceea ce ii permitea accesul neinsoțit intr-o mare parte din zona Westminster, potrivit The Guardian.Ambii au fost repusi in libertate,…

- Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania si Slovacia sustin prelungirea pana la sfarsitul anului a interdictiei UE privind importul de cereale ucrainene in aceste tari, a declarat vineri ministrul polonez al Agriculturii, Robert Telus, citat de Reuters.

- Londra a anuntat ca a incheiat un acord cu Ankara in incercarea de a incetini fluxul de imigranti ilegali care trec prin Turcia, tara mediteraneeana, in drum spre Europa, inclusiv prin operatiuni comune ale politiei impotriva retelelor de contrabandisti si comertului cu piese de ambarcatiuni, relateaza…

- Peste 750 de militari din mai multe tari, printre care Romania, Franta, Marea Britanie, SUA participa, timp de o saptamana, la un exercitiu organizat in Portul Militar Constanta si in Marea Neagra, care isi propune exersarea procedurilor si tacticilor de lupta NATO.Fortele Navale Romane au anuntat…

- Presedintele american Joe Biden este in drum spre Europa. El este asteptat duminica in Marea Britanie, unde se va intalni cu premierul Rishi Sunak si cu regele Charles al III-lea, inainte de a participa la summitul NATO de saptamana viitoare de la Vilnius, Lituania, relateaza Reuters. Dupa summit, liderul…