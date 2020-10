Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie si Uniunea Europeana vor relua saptamana aceasta negocierile pe tema relatiilor post-Brexit, care erau suspendate de vinerea trecuta, anunta Guvernul de la Londra, potrivit postului Sky...

- Guvernul britanic a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ca doreste in continuare sa incheie un acord comercial post-Brexit cu Uniunea Europeana, in pofida negocierilor in impas, apreciind insa ca mingea se afla "in terenul" europenilor, noteaza AFP preluat de agerpres. "Sper in continuare ca…

- Uniunea Europeana vrea un acord privind relatiile post-Brexit cu Marea Britanie, „dar nu cu orice pret”, a anuntat joi seara, dupa prima zi a summitului de la Bruxelles, Charles Michel, presedintele...

- Criza coronavirusului a evidentiat necesitatea unui acord post-Brexit intre Uniunea Europeana si Marea Britanie, iar un esec in aceasta privinta ar fi dovada unei abordari "iresponsabile", afirma Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, tara care exercita Presedintia Consiliului UE, potrivit…

- Ministrul irlandez al justitiei, Helen McEntee, a respins duminica acuzatiile premierului britanic Boris Johnson potrivit carora Uniunea Europeana ameninta sa instaureze o blocada in Irlanda de Nord, dupa o saptamana de tensiuni intre Londra si Bruxelles, transmite AFP. 'Pur si simplu nu este cazul',…

- Marea Britanie a incheiat primul acord comercial post-Brexit, cu Japonia. Guvernul a anuntat ca, drept urmare, tarifele exporturilor de carne de bovine si porcine vor scadea considerabil. Marea Britanie va relua saptamana viitoare negocierile comerciale cu Uniunea Europeana, insa oficialitatile de la…

- Uniunea Europeana considera ca ajungerea la un acord cu Marea Britanie privind relatiile bilaterale post-Brexit este "improbabila" in acest moment, afirma negociatorul-sef, Michel Barnier, avertizand ca UE ar...