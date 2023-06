Stiri pe aceeasi tema

- Avioane de vanatoare britanice ale Royal Air Force (RAF) au "interceptat" 21 de aeronave rusesti la limita spatiului aerian al NATO in ultimele trei saptamani in cursul unei misiuni in Estonia, a anuntat sambata Ministerul Apararii de la Londra, noteaza AFP, citat de Agerpres.Printre aeronavele rusesti…

- Marea Britanie a mobilizat avioane de lupta joi si vineri pentru a intercepta si escorta cateva aparate de zbor militare apartinand Rusiei, care zburau in apropierea spatiului aerian al NATO, a declarat vineri guvernul britanic, potrivit AFP.

- Ministrii britanic si norvegian ai apararii au semnat joi un parteneriat strategic pentru a proteja infrastructura subacvatica de amenintarea rusa, relateaza AFP, citat de news.ro."Utilizarea tot mai mare a fundului marii pentru energie si comunicatii creeaza mai multe oportunitati pentru adversari…

- Trei avioane rusești au fost interceptate deasupra Marii Baltice de aparate de zbor din Germania și Marea Britanie. Avionalele rusești zburau fara a emite semnalele care ajuta la identificare, potrivit Sky News.

- Aceștia au fost trimiși, in secret, in Nepal, impotriva dorinței lor, la scurt timp dupa ce au fost aduși in siguranța in Marea Britanie, arata informațiile The Guardian. Povestea a ieșit la iveala dupa o scrisoare comuna a acestora, in care denunța faptul ca au fost „induși in eroare” de autoitațile…

- "La 12 aprilie 2023, serviciile ruse de control al spatiului aerian deasupra Marii Baltice au detectat o tinta aeriana care se apropia de granita rusa", a indicat Ministerul Apararii pe Telegram, potrivit agenției AFP preluate de Agerpres.Potrivit sursei citate, un avion de lupta Su-27 a decolat si…

- Avioane de vanatoare F-16 romanesti au interceptat doua avioane rusesti care zburau deasupra apelor internationale din zona de responsabilitate a NATO, anunta sambata MApN. ”In data de 7 aprilie 2023, la numai sase zile de la preluarea misiunii de Politie Aeriana intarita sub comanda NATO in Tarile…

- S-a dat alarma in NATO dupa ce doua avioane romanesti F-16 au interceptat doua avioane rusești aproape de spațiul aerian NATO. S-a intamplat in Tarile Baltice, acolo unde „Carpathian Vipers“ (Viperele Carpatine, n.r.) au efectuat prima misiune de Poliție Aeriana. Intervenția piloților militari romani…