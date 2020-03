Stiri pe aceeasi tema

- Insula Paștelui care are numele oficial Rapa Nui, aflata la 3.510 de kilometri de Chile, țara de care aparține, a intrat in carantina. Autoritațile locale au anunțat un al doilea caz, fara a oferi insa detalii. Dupa aceasta situație toți turiștii au fost evacuați, iar compania Latam, singura…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Apa curenta, sapunul și dezinfectantul sunt un lux in aceste tabere, iar despre distanțare sociala nici nu se poate pune problema. Oamenii sunt inghesuiți in corturi, in tabere improvizate, langa granița turco-siriana. „Coronavirusul se indreapta catre aceste tabere ca un tsunami…

- "Am fost testat pozitiv. Din fericire, simptomele sunt usoare, voi lucra de acasa, sunt in autoizolare. Este vital sa urmam sfaturile NHS si sa salvam vieti”, a scris ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock. Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.I‘ve…

- Boris Johnson a explicat intr-un clip scurt ca in ultimele 24 de ore a resimtit simptpme slabe si s-a simtit destul de obosit, astfel ca a facut testul pentru coronavirus, care a relevat ca este infectat cu Covid-19. Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive…

- Clubul Real Madrid a anuntat, joi, ca la stadionul Santiago Bernabeu s-a deschis în plina pandemie de Covid-19 un centru de colectare si distribuire catre autoritatile sanitare a donatiilor constând în special în echipamente medicale, informeaza News.ro.Centrul va fi folosi…

- Marcel Ciolacu a spus, miercuri, la inceputul sedintei Comitetului Executiv National, ca Romania se afla intr-o situatie dificila. Ciolacu spune ca este de vina Guvernul Orban 1 si nu Guvernul PSD. "Ne aflam intr-o situatie dificila, nu pentru PSD, pentru noi toti si am ajuns astazi intr-o…

- Documentele facute publice vineri arata ca oamenii de știința au convenit ca singura perspectiva realista de a controla virusul și de a preveni suprasolicitarea secțiilor de terapie intensiva ar fi sa inceapa cu o politica alternativa de reguli mai puțin stricte privind distanțarea sociala. Joi,…

- Bursele din Asia inregistrau pierderi importante vineri, mai ales bursa de la Tokyo, pe fondul pandemiei de coronavirus care provoaca temeri referitoare la o recesiune mondiala, transmit AFP. Cea mai mare bursa asiatica, cea de la Tokyo, a inregistrat vineri cea mai proasta sedinta de dupa…