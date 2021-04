Marea Britanie analizează o pilulă "minune" împotriva COVID-19 Premierul britanic a anunțat o pilula "minune" impotriva COVID-19, care urmeaza sa fie gata in toamna acestui an. Cei care sunt depistați cu COVID-19 pot merge acasa, iși pot administra singuri aceasta pilula, iar ea reduce șansele unui deces in cazul une Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate din populatia adulta din Marea Britanie, respectiv peste 27,6 milioane de persoane, a fost vaccinata impotriva Covid-19 cel putin cu prima doza de vaccin, potrivit datelor oficiale publicate duminica, dupa un record de 844.285 de doze administrate atins in ziua precedenta, transmite Reuters.

- In Europa a fost o zi a protestelor fața de restricțiile provocate de pandemia de Covid-19. Mii de oameni au manifestat in Germania, Marea Britanie, Croația, Elveția, Austria și Serbia. Au cerut autoritaților sa renunțe la regulile de protecție pe care le considera exagerate. In unele cazuri, protestele…

- Psihiatrul Gabriel Diaconu o analizeaza pe medicul Flavia Groșan, cea care a explicat ca aplica alta schema de tratament și a vindecat 1000 de pacienți de Covid-19. Diaconu compara ieșirea in decor a Flaviei Groșan cu cea a unui soldat care in timpul lui Hitler refuza salutul nazist și arata ca aceasta…

- Franta va relua vineri vaccinarile impotriva COVID-19 cu serul AstraZeneca, dupa anuntul autoritatilor farmaceutice europene care il considera ca fiind ''sigur si eficient'', a anuntat joi premierul Jean Castex, relateaza AFP. ''Voi fi vaccinat maine cu acest vaccin pentru a…

- Potrivit datelor oficiale, 25.273.226 de persoane ai primit prima doza de vaccin Pfizer sau AstraZeneca. Din total, 1.759.445 au primit si rapelul. Avem ”25 de milioane de motive sa fim increzatori in viitor in timp ce redeschidem precaut societatea”, a spus premierul Boris Johnson.Guvernul de la Londra…

- Marea Britanie a depasit pragul de 15 milioane de persoane vaccinate impotriva COVID-19, astfel ca guvernul si-a indeplinit obiectivul de a vaccina cele mai vulnerabile categorii pana la mijlocul lunii februarie, au anuntat duminica premierul Boris Johnson si ministrul Sanatatii, Matt Hancock, relateaza…

- Cantaretul Elton John și actorul Michael Caine sunt protagonistii unui clip menit sa incurajeze britanicii sa se vaccineze impotriva COVID-19, in timp ce Marea Britanie pregateste extinderea campaniei de vaccinare, transmite CNN.Serviciul Britanic de Sanatate (NHS) precizeaza ca cele doua vedete internationale…

- Migrantii care traiesc in Marea Britanie vor fi eligibili de a primi vaccinurile impotriva COVID-19, indiferent daca au sau nu dreptul legal de a trai si lucra in tara, a anuntat luni guvernul de la Londra, care a precizat ca vaccinarea nu va duce la verificari privind statutul lor.Persoanele din Marea…