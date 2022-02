Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cerut, joi, introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters. "Introducem legea marțiala pe intreg teritoriul țarii noastre",…

- Razboi in Ucraina, in ultimele 48 de ore fiind inregistrate numeroase explozii. In Donbas situația este una critica, potrivit jurnaliștilor ProTv. In regiunea amintita in ultimele 2 zile au fost peste 1500 de explozii. Avem deja și primele victime ale acestui razboi. Occidentul, pe de alta parte, amenința…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sambata, pentru CNN , ca nu este de acord ca posibilele sancțiuni la adresa Rusiei sa fie anunțate dupa ce ar avea loc eventuala invazie in Ucraina. Prezent la Conferința de securitate de la Munchen, liderul de la Kiev a propus și organizarea unei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus, sambata, o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un moment in care temerile unei invazii a Ucrainei de catre Rusia sunt din ce in ce mai mari. "Nu stiu ce vrea presedintele Rusiei. De aceea, propun sa ne intalnim", a spus Zelenski la conferinta…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni ca guvernul sau a fost informat ca miercuri, 16 februarie, va fi ”ziua atacului” prin care Rusia va invada Ucraina, relateaza NBC News. Statele Unite si aliatii sai au avertizat in mod repetat cu privire la o invazie iminenta a Rusiei,…

- Rusia ar putea desfasura un „evantai larg” de acte violente contra Ucrainei, a sustinut vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a subliniat însa ca ramâne deschisa posibilitatea negocierilor si a convorbirilor de pace.Într-o conferinta organizata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus joi o intalnire cu președinții Statelor Unite și al Rusiei, Joe Biden si Vladimir Putin, pentru a dezamorsa criza de la frontiera dintre Ucraina si Rusia.

- Rusia a efectuat, vineri, teste cu rachete hipersonice de tip Zircon, a anuntat presedintele Vladimir Putin, salutand o "etapa semnificativa" in consolidarea apararii, in contextul tensiunilor cu Occidentul, informeaza cotidianul Le Figaro, conform Mediafax. "In cursul diminetii, au fost lansate…