Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, principalul partid de opozitie din Regatul Unit, a declarat vineri ca va ramane "neutru" in cazul unui nou referendum pentru Brexit, pe care vrea sa il organizeze daca...

- Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, principalul partid de opozitie din Regatul Unit, a declarat vineri ca va ramane "neutru" in cazul unui nou referendum pentru Brexit, pe care vrea sa il organizeze daca va ajunge la putere in Marea Britanie in urma alegerilor de luna viitoare, informeaza dpa…

- Liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, a dezvaluit manifestul electoral partidului din opozitie, joi, prezentand planurile sale „radicale” de a transforma Marea Britanie, prin masuri cu puternice accente de stanga, inclusiv cresterea salariilor din sectorul public, cresterea taxelor pentru…

- Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a reiterat perspectiva sa privind ieșirea Marii Britanii din UE, respingand principiul simplei alegeri intre a ramane sau a pleca, dupa ce luni, premierul Boris Johnson l-a acuzat ca politica acestuia privind Brexit nu este una clara, scrie The Guardian,…

- 280.600 de cetațeni romani din Marea Britanie au depus cereri pentru noul tip de rezidența dupa BREXIT Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va informeaza ca 280.600 de cetațeni romani din Marea Britanie au depus, pana la data de 9 octombrie 2019,…

- Marele plan al lui Boris Johnson poate fi dat înapoi de o importanta scapare. Premierul nu se astepta ca Partidul Laburist sa nu fie de acord cu alegerile. În urma cu patru saptamâni, atunci când parlamentarii s-au întors la Westminster, potrivit declaratiilor mai multor…

- Premierul Boris Johnson a revenit in tromba miercuri in Camera Comunelor, parasind mai devreme lucrarile Adunarii generale a ONU de la New York. Știa probabil ce-l așteapta dupa ce Curtea Suprema britanica a declarat ilegala suspendarea activitații parlamentului pentru o perioada de cinci saptamani.…

- Persoanele care vor calatori din Regatul Unit catre statele membre ale Uniunii Europene (UE) vor beneficia - in cazul unui Brexit fara acord (”no deal”) - de duty-free, care astfel va reveni, a anuntat marti Trezoreria britanica, relateaza AFP.