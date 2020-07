Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit NCSC, aceste atacuri cibernetice - aflate in curs - tintesc in principal organizatii britanice, americane si canadiene. "Grupul amenintator cunoscut sub numele de APT29" - sau "Ducs" sau "Cozy Bears" - "opereaza aproape sigur in cadrul serviciilor ruse de informatii", acuza NCSC, precizand…

- Pe fondul unei curse contracronometru pentru dezvoltarea vaccinului anti-coronavirus, Marea Britanie, Canada si Statele Unite anunta joi ca au descoperit incercari ale Rusiei de a intra in sisteme informatice si de a pune mana pe cercetarile lor in acest sens.

- SUA, Canada si Marea Britanie au acuzat hackeri cu legaturi cu servicii de informatii ruse, ca au executat atacuri informatice impotriva celor care incearca sa dezvolte un vaccin impotriva noului coronavirus. Purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat drept nefondate acuzatiile…

- 17 potentiale vaccinuri impotriva noului coronavirus se afla in prezent in etapa testelor clinice pe oameni, a precizat Organizatia Mondiala a Sanatatii. Cel mai avansat vaccin impotriva COVID-19 este in Marea Britanie.

- Un om de afaceri britanic este acuzat de uciderea sotiei sale romance.Cei doi s-au reintalnit la casa lor de vacanta din Franta, dupa ce statusera separati saptamani la rand, din pricina pandemiei, scrie Daily Mail. Craig Sneddon, un scotian in varsta de 40 de ani, a fost arestat in dimineata…

- Este vorba despre orașul Cusc din Peru, care are peste 420.000 de locuitori si peste trei milioane de vizitatori pe an. Orașul a inregistrat doar 900 din total de 160.000 de cazuri de COVID-19 din Peru. De asemenea, in acest oraș noul coronavirus este de peste 80 de ori mai puțin contagios decat in…

- Comisia Europeana a reușit sa stranga 7,4 mld. euro pentru finantarea unui vaccin, printr-un teledon. Madonna a anuntat o donație de 1 mil. dolari O conferinta a donatorilor organizata online de Comisia Europeana a permis strangerea a 7,4 miliarde de euro pentru a finanta dezvoltarea unui vaccin impotriva…

- „You Can’t Hurry Love” a fost un adevarat hit pentru Phil Collins in anul 1982. Piesa se regasește pe al doilea sau album solo “Hello, I Must Be Going!”. Acesta a fost primul no.1 in Marea Britanie pentru Collins! Primul sau hit ca artist solo, „In the Air Tonight” ajunsese doar pe locul 2 in UK Top…