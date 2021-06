Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Marii Britanii a anuntat, vineri, semnarea unor acorduri comerciale cu Norvegia, Islanda si Liechtenstein, in cadrul eforturilor de intensificare a schimburilor comerciale bilaterale dupa retragerea din Uniunea Europeana (Brexit), anunța Mediafax. Acordurile vor stimula comertul intre…

- Mii de cetațeni UE, mare parte dintre ei români, sunt blocați de autoritațile britanice care le refuza intrarea în Regatul Unit. În primele trei luni ale anului 2021 nu mai puțin de 3.294 de cetațeni europeni au fost opriți la frontiera, peste 2.000 dintre ei venind din România,…

- Wendy Morton este ministrul pentru vecinatatea europeana si cele doua Americi, in cadrul Ministerului de Externe de la Londra, si a explicat intr-un interviu pentru Digi24 care sunt transformarile prin care trece Regatul Unit și de ce Romania ramane un punct de interes pentru Regatul Unit.

- O disputa franco-britanica pe tema drepturilor de pescuit din apele insulei Jersey, o dependența a coroanei britanice din Canalul Manecii, la doi pași de coastele Franței, a escaladat miercuri și joi, simbolic pentru starea relațiilor dintre UE și Regatul Unit, la doar patru luni dupa ce Brexit-ul a…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au crescut cu 0,9% in primul trimestru din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), iar Portugalia, Lituania si Romania…

- Germania a decis ca persoanele sub 60 de ani vaccinate impotriva coronavirusului cu o doza de ser dezvoltat de AstraZeneca vor primi a doua doza dintr-un alt vaccin. Autoritațile sanitare din Germania au anuntat pe 30 martie ca nu vor mai oferi vaccinul AstraZeneca in doua doze oamenilor cu varste sub…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a lansat doua proceduri pentru incalcarea acordului de Brexit de catre Regatul Unit, dupa anuntarea de catre Londra a unei amanari unilaterale a anumitor controale vamale in Irlanda de Nord, relateaza AFP. Guvernul britanic a anuntat pe 3 martie o amanare cu sase…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a lansat doua proceduri pentru incalcarea acordului de Brexit de catre Regatul Unit, dupa anuntarea de catre Londra a unei amanari unilaterale a anumitor controale vamale in Irlanda de Nord, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Guvernul britanic a anuntat pe…