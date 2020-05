Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a trimis teste pentru depistarea COVID-19 in SUA pentru procesare dupa ce s-a confruntat cu o problema la unul dintre laboratoarele sale, a declarat duminica ministrul locuintei, Robert Jenrick, citat de Reuters, anunța AGERPRES.Ziarul The Sunday Telegraph a relatat ca 50.000…

- Pana acum, probele prelevate din județul Neamț erau trimise pentru prelucrare la Iași, singurul centru pentru zona Moldova. Asta facea ca rezultatele la testele pentru noul virus sa dureze, mai ales dupa situația de la Suceava. De astazi, probele nemțenilor sunt trimise și la București: „Am incheiat…

- In contextul generat de evoluția pandemiei COVID-19 și in deplin acord cu masurile și protocoalele impuse catre autoritați, rețeaua Regina Maria iși extinde capacitatea de prelucrare a testelor RT PCR pentru COVID-19 și in laboratorul Genetic Center din București, informeaza compania, anunța MEDIAFAX.Acest…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a fost testat in cursul zilei pentru noul coronavirus, iar rezultatul este NEGATIV, scrie digi24.ro. De asemenea, ministrii care au fost testati la Parlament au rezultate negative, au anuntat oficial autoritatile, vineri seara.Amintim ca, senatorul de Constanta, Vergil…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca analizeaza, miercuri, 70 de probe prelevate de la pacienți suspectați ca ar avea coronavirus. Rezultatele testelor urmeaza sa fie anunțate dupa-masa. Probele testate la Cluj provin de la persoane din mai multe județe. Potrivit Prefecturii Cluj,…

- (UPDATE 14:40) Rezultatele in cazul moldovenilor suspectati de coronavirus sunt negative. Anuntul a fost facut de reprezentantii Ministerului Sanatitii si Protectiei Sociale.(08:36) In Moldova au fost inregistrate doua cazuri noi de suspiciune de COVID-19.

- Epidemia de coronavirus și cazul confirmat din Gorj pune autoritațile romane in alerta. Managerul Spitalului "Matei Bals” din Bucuresti, Adrian Streinu Cercel, a anuntat ca peste 30 de probe de analize recoltate de la persoane din judetul Gorj sunt negative, iar in cursul zilei de joi la Institutul…