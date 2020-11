Stiri pe aceeasi tema

- Un om de afaceri neidentificat din Marea Britanie este convins ca președintele Trump va fi reales, asa ca a pariat o suma uriasa. Ziarul brutanic The Sun a raportat luni ca un fost bancher a pariat 5 milioane de dolari prin casele de pariuri private situate in Curacao.Din informatiile disponibile…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson va emite un ordin prin care, incepand de luni, pub-urile si restaurantele vor fi inchise in mare parte din nordul Angliei, inclusiv in Manchester si Liverpool, in incercarea de a opri raspandirea focarelor de COVID-19, conform informatiilor aparute in editia de…

- Un Brexit fara un acord comercial ar putea fi de trei ori mai scump pe termen lung decat pandemia de coronavirus pentru economia britanica, avertizeaza marti un studiu realizat de centrul de cercetare "The UK in a Changing Europe", citat miercuri de France Presse, scrie agerpres.ro. Studiul previne…

- Politia britanica a arestat, sambata, peste 70 de activisti ai miscarii ecologiste Extinction Rebellion care au blocat accesul la doua tipografii, perturband distribuirea unor jurnale nationale, relateaza AP, potrivit News.ro.Extinction Rebellion a actionat la tipografii din Broxbourne si…

- Un val de furie a fost declanșat in Marea Britanie dupa ce organizații de extrema dreapta au publicat o serie de inregistrari video in care membri ai mișcarii sunt surprinși intrand in centrele pentru azilanți, harțuindu-i. Extremiștii bat la uși și apoi ii iau la intrebari pe imigranți, acuzandu-i…

- Celebrul bucatar Gordon Ramsay, restaurator si realizator TV, a scos la vanzare o casa de vacanta pitoreasca din Cornwall (Marea Britanie), iar aceasta este listata la 2,75 de milioane de lire sterline.Casa are o suprafata de 850 de metri patrati, patru dormitoare si patru bai si jumatate,…

- Potrivit autoritaților, familia tinerei ar fi intrat in izolare cu cateva zile inainte ca ea sa se sinucida, dupa ce o ruda ar fi inceput sa tușeasca. Tanara in varsta de 19 ani s-ar fi spanzurat, dupa ce incepuse sa se ingrijoreze cu privire la viitorul sau din cauza pandemiei, transmite…