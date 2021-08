Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 6 august 2021, a mai fost confirmat inca 5 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.305. In intervalul 05.08.2021 (10:00) – 06.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 5 decese (4 barbați și 1 femeie), ale unor pacienți infectați…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus din Turcia a urcat duminica la 14.230, un numar triplu fata de acum trei saptamani si cel mai ridicat nivel atins dupa prima jumatate a lunii mai, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, care mai arata un bilant al deceselor de 55, transmite Reuters. Numarul infectiilor…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, marti, la 1.081.326 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 51 de noi imbolnaviri din peste 17.659 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 4 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, duminica, la 1.081.236 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 26 de noi imbolnaviri din peste 17.000 de teste efectuate. In acelasi timp a fost inregistrat un deces in ultimele 24 de ore. La Terapie…

- Grecia inregistreaza din nou o crestere a cazurilor de COVID-19, dupa ce mai multe saptamani de scadere a acestora au determinat autoritatile sa elimine majoritatea restrictiilor antiepidemice, scrie Reuters. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.797 de noi infectari, iar luni 801.

- Autoritațile au anunțat azi 62 noi cazuri de COVID in ultimele 24 de ore, dupa prelucrarea a 27.061 teste rapide și PCR. De ieri pana azi, 6 oameni infectați și-au pierdut viața. Alte 260 de decese din perioada anterioara au fost introduse abia acum in baza de date. La ATI mai sunt internați 97 de pacienți.Autoritațile…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița, avertizeaza ca se estimeaza o noua creștere a numarului de cazuri de COVID-19 probabil la sfarșit de august-inceput de septembrie și, cel mai probabil, va fi vorba despre varianta indiana (delta) a SARS-CoV-2. Experiența prin care…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 89 de cazuri Covid-19, in Romania. 63 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), iar 47 dintre acestea sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile noi, trei…