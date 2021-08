Stiri pe aceeasi tema

- Evacuarea cetațenilor din Afganistan continua in timp ce talibanii, care au preluat controlul țarii pe 15 august, promit sa nu restranga drepturile și libertarțile civililor și mai ales pe cele ale femeilor. SUA, Marea Britanie, Franța, Australia, Germania și Romania se numara printre țarile care deruleaza…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a salutat declaratia comuna adoptata de catre ministrii afacerilor externe din statele membre G7 (Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii), alaturi de Inaltul Reprezentant…

- Ministrii de externe din statele G7 afirma, intr-o declaratie comuna, ca Iranul ameninta pacea si securitatea internationala si ca toate dovezile disponibile arata ca Republica Islamica a fost in spatele atacului asupra petrolierului Mercer Street de saptamana trecuta, in urma caruia un marinar roman…

- Peste un milion de victime a facut virusul Gozi și unul dintre cei mai importanți hackeri care l-au distribuit, un roman, a fost capturat marți in Columbia, scrie Agencia Api.Cetațeanul roman Mihai Ionuț Paunescu a fost reținut pe Aeroportul Internațional El Dorado, cand facea o escala in Bogota, venind…

- Prima deplasare in strainatate a presedintelui american Joe Biden are pe agenda intalniri cu liderii Turciei, Marii Britanii si Rusiei, precum si primirea sa de catre doi monarhi, a anuntat joi Casa Alba, transmite Reuters. Joe Biden are programata o intalnire cu premierul britanic Boris Johnson pe…

- Guvernul britanic vrea sa impuna obligativitatea vaccinarii anti-Covid a personalului Serviciului Național de Sanatate (NHS), cu scopul de a limita contaminarile din spital, a anunțat duminica ministrul insarcinat cu vaccinarea, Nadhim Zahawi, conform News.ro , care citeaza Reuters. In acest moment,…