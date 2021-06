Ministerul britanic al Apararii a negat miercuri declaratiile Ministerului Apararii din Rusia conform carora distrugatorul HMS Defender al Marinei Regale britanice a patruns in apele teritoriale rusesti din Marea Neagra si a fost somat sa retraga de acolo cu focuri de avertisment si bombe lansate in calea sa de fortele ruse, relateaza Reuters. ''Nu au fost trase focuri in directia HMS Defender si nu recunoastem alegatia ca au fost lansate bombe in calea sa (...) Credem ca rusii desfasurau un exercitiu de trageri in Marea Neagra si avertizau in prealabil navele asupra activitatii lor'',…