Marea Britanie: A murit Andy Fletcher, membru fondator al trupei Depeche Mode

- Intr-o declarație emisa de trupa pe rețelele de socializare se spune: "Suntem șocați și cuprinși de o tristețe copleșitoare in legatura cu moartea prematura a prietenului nostru drag, membru al familiei și coleg de trupa Andy 'Fletch' Fletcher", potrivit The Guardian.

- In ziua de 27 Aprilie 1872 a murit Ion Heliade Radulescu, scriitor și om politic roman, membru fondator al Academiei Romane și primul sau președinte Ion Heliade-Radulescu (n. 6 ianuarie 1802, Targoviște, Țara Romaneasca – d. 27 aprilie 1872, București, Romania) a fost un scriitor, filolog și om politic roman,…

- Regizorul canadian John Zaritsky, care a primit Oscarul pentru cel mai bun film documentar in 1983, a murit in urma unei crize cardiace la varsta de 79 de ani, au anuntat luni mass-media locale, scrie AFP. El a primit statueta pentru documentarul sau "Just Another Missing Kid" despre ancheta asupra…

Un oligarh nascut in Ucraina a fost gasit mort la domiciliul sau in circumstanțe inexplicabile, a declarat poliția din Surrey (in apropiere de Londra), anunța The Guardian.