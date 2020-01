Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german a anuntat interdictia filialei germane a gruparii neonaziste ”Combat 18”, infiintata in Marea Britanie, vizata recent in asasinarea unui ales care sustinea migratia, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Extremismul de dreapta si antisemitismul nu au ce cauta in societate”, a denuntat…

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters.

- Conform legislatiei actuale a Regatului Unit, un referendum nu poate avea loc fara acordul guvernului de la Londra. Sturgeon i-a trimis in decembrie o scrisoare lui Johnson, cerand inceperea unor negocieri pentru transferul atributiilor legate de referendum catre guvernul provincial de la Edinburgh,…

- Guvernul britanic poate colabora cu compania chineza Huawei pentru realizarea de retele 5G fara sa-si compromita legaturile cu serviciile de informatii americane, a estimat luni seful serviciului britanic de informatii MI5, Andrew Parker, relateaza AFP.Aceste afirmatii ar putea alimenta speculatiile…

- Guvernul va lua in considerare toate opțiunile pentru a le oferi posibilitatea scoțienilor sa decida daca guvernul britanic incearca sa opreasca organizarea unui referendum pentru independența Scoției, a declarat joi primul ministru Nicola Sturgeon, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.„Mi…

- Victoria lui Boris Johnson la alegerile legislative anticipate semnaleaza faptul ca plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeana este inevitabila, a comentat vineri deputatul conservator german Norbert Roettgen, dupa ce Partidul Conservator al premierului britanic a obtinut o larga majoritate la…

- Scotia ar vota pentru independenta daca Regatul Unit iese din Uniunea Europeana, dar s-ar opune independentei daca acesta ar ramane in interiorul blocului comunitar, indica un sondaj de opinie publicat duminica de Sunday Times, transmite Agerpres.Sondajul, realizat in perioada 3-6 decembrie, arata ca51%…

- Twitter a anuntat ca Partidul Conservator al premierului Boris Johnson a indus in eroare publicul prin schimbarea numelui unuia din conturile sale de pe reteaua de socializare, pentru a face sa para ca este un serviciu de verificare a informatiilor, in timpul dezbaterii electorale televizate din Marea…