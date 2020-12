Stiri pe aceeasi tema

- Margaret Keenan, o bunica in varsta de 90 de ani din Marea Britanie, a devenit prima persoana din lume careia i s-a administrat vaccinul Pfizer impotriva COVID-19 in afara studiilor clinice, dupa autorizarea rapida a acestuia, informeaza marti Reuters.

- Marea Britanie a anunțat ca marți, 8 decembrie, va incepe campania de vaccinare a populației impotriva noului coronavirus. Potrivit premierului Boris Johnson, aceasta va fi cea mai ampla campanie de vaccinare din istoria țarii. Chris Hopson, directorul serviciului national de asistenta medicala din…

- Președintele Vladimir Putin a ordonat, miercuri, inceperea, de la sfarșitul saptamanii viitoare, a vaccinarii in masa contra Covid-19 cu vaccinul propriu, Sputnik V, anunta Reuters și RFI. Centrul de cercetari medicale din Moscova afirma ca vaccinul sau are o eficienta de 95% , la fel ca produsele americane…

- Marea Britanie a devenit prima țara occidentala care a licențiat un vaccin impotriva Covid, deschizand calea imunizarii in masa cu vaccinul Pfizer - BioNTech. Vaccinul a fost autorizat pentru utilizare de urgența de catre Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority (MHRA), inainte ca SUA și…

- Vaccinul dezvoltat de Universitatea din Oxford și-a demonstrat eficiența in proporție de 70%, arata un studiu la scara larga, scrie BBC News. Guvernul britanic a precomandat 100 de milioane de doze de vaccin Oxford, suficient pentru a imuniza 50 de milioane de oameni.Este atat o victorie cat și o dezamagire…