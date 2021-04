Stiri pe aceeasi tema

- Toti rezidentii din Anglia vor putea sa se testeze împotriva noului coronavirus de doua ori pe saptamâna în regim de gratuitate, informeaza DPA luni, citata de Agerpres. În perioada urmatoare, teste rapide anti-COVID-19 vor fi oferite pe scara larga tuturor rezidentilor…

- Rata de incidența a cazurilor de coronavirus la nivelul țarii a ajuns la 3.94.Top 5 județe cu cea mai mare rata de infectare:1 Ilfov - 9.172 București - 6.853 Cluj - 6.334 Timiș - 5.295 Brașov - 5.07Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre…

- Alte 45 de infectari au fost confirmate in Romania ca urmare a secventierii virusului din 90 de probe, anunta specialistii retelei private Medlife. Astfel, in mai putin de doua luni, in Romania au fost identificate 79 de cazuri. Specialistii cred ca cel mai probabil tulpina britanica a devenit deja…

- Municipiul Falticeni si comunele Burla, Adancata, Fantana Mare si Fundu Moldovei au restrictii corespunzatoare scenariului galben timp de 14 zile, din cauza incidentei cazurilor de Covid-19 intre 1,5 si 3 la mia de locuitori. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava a dispus, astazi, aceste…

- Vaccinarea persoanelor cu varste de peste 60 de ani din Israel a redus cu aproape 50% incidenta maladiei COVID-19 in aceasta categorie demografica, in care si numarul cazurilor grave a scazut cu peste 25% in ultimele doua saptamani, a anuntat prim-ministrul Benjamin Netanyahu,

- Cazul a fost depistat in cercul celor de la Școala 28 din Capitala, acolo unde a fost un focar de COVID-19. Ancheta epidemiologica de la Școala 28 din Capitala, unde a fost depistat un focar de infecție cu tulpina virulenta din Marea Britanie, a fost finalizata. De asemenea, școala a fost igienizata…

- Pandemia de coronavirus continua sa afecteze semnificativ mediul de afaceri in conditiile in care 7 din 10 antreprenori se tem ca al treilea val al pandemiei, le-ar putea bloca din nou activitatea, arata rezultatele unui barometru de opinie realizat de o companie de consultanta. Datele arata ca 57%…

- Numarul global de cazuri de coronavirus a depașit miercuri 100.000.000, potrivit unui calcul Reuters , aceasta cifra fiind atinsa intr-o perioada in care multe țari se lupta cu noile variante ale virusului și cu livrarile insuficiente de vaccinuri contra Covid-19.Aproape 1,3% din populația lumii a fost…