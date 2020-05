Stiri pe aceeasi tema

- Intoxicațiile accidentale in SUA au crescut dramatic in timpul pandemiei Covid-19, dar și in Marea Britanie. 45.550 de apeluri legate de expunerea la dezinfectant și agenți de curațare au fost inregistrate de la inceputul crizei sanitare, peste ocean, aproape doua treimi din incidente au implicat inalbitor…

- Numarul de persoane care au murit cu coronavirus in Marea Britanie a trecut de 26.000, deoarece cifrele oficiale includ decesele in comunitate, cum ar fi in casele de ingrijire, pentru prima data, transmite bbc.com. Secretarul de externe a declarat ca acest lucru nu reprezinta „o creștere brusca”, deoarece…

- Primul ministru britanic Boris Johnson le-a numit „schimbatoare de joc”. Unii au sugerat chiar ca testele de anticorpi ar putea fi utilizate ca „pașaport de imunitate”, oferind proprietarului autoritatea de a interacționa din nou cu ceilalți. Specialiștii din cercetare spun insa ca piața a fost invadata…

- Primul ministru britanic nu se va intoarce inca la serviciu și se va continua sa se recupereze dupa infecția cu COVID-19, scrie The Guardian. Boris Johnson a postat un videoclip pe Twitter, laudand publicul larg pentru ca a respectat masurile de blocare și personalul care l-a ingrijit atunci cand „lucrurile…

- In timp ce starea premierului britanic, Boris Johnson, se imbunatațește in terapia intensiva, incercand sa se refaca dupa infectarea cu SARS-CoV-2, situația pentru mulți alți britanici ramane grava. Regatul Unit a inregistrat, joi, cea mai neagra zi de la inceperea epidemiei, scrie Aljazeera.com. Totalul…

- In urma controlului cerut de ministrul Sanatații la Maternitatea Odobescu din Timișoara, o echipa de epidemiologi a analizat „structura funcționala și fluxurile unitații sanitare”, scrie pressalert.ro. Primul rezultat al retestarii arata ca singurul bebeluș care se mai afla internat, marți, in Maternitatea…

- Marea Britanie nu va putea reveni la o viata normala mai devreme de sase luni sau mai mult din cauza pandemiei cu noul coronavirus, dar masurile de izolare completa decise in urma cu o saptamana vor putea fi ridicate progresiv, in functie de concluziile evaluarilor care se vor face periodic, a afirmat…