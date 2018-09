Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul a anuntat miercuri ca va impune noi sanctiuni Rusiei la finalul lui august, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit un agent neurotoxic impotriva unui fost agent rus si a fiicei sale, in Marea Britanie, transmite Reuters preluata de Agerpres. Kremlinul a fost notificat in cursul…

- O mașina cu numere de inmatriculare romanești a fost vazuta de mai multe ori in apropierea locuinței fostului spion rus Serghei Skripal, cu o saptamana inainte de atacul neurotoxic care l-a vizat pe acesta și pe fiica sa, Iulia, relateaza Daily Mail, potrivit Mediafax. Potrivit martorilor, unul dintre…

- Autoritatile britanice cred ca au reusit sa-i identifice pe presupusii autori ai atacului neurotoxic de la Salisbury, in urma caruia fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, au fost raniti, a...

- Membri ai echipei britanice care ancheteaza cazul privind otravirea cu substanta neurotoxica Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal cred ca i-au identificat pe suspecti, a relatat joi agentia Press Association (PA), citata de Reuters. Skripal, fost agent dublu rus, si fiica sa Iulia…

- Kremlinul si-a exprimat luni regretul in legatura cu moartea unei femei din Marea Britanie, Dawn Sturgess, dupa ce a fost otravita cu un agent neurotoxic, dar a precizat ca orice sugestie potrivit careia Rusia ar fi implicata in acest caz este ''destul de absurda'', relateaza agentia Reuters informeaza…

- Britanicii sunt chiar "tampiti" daca cred ca Rusia a comis un nou atac cu agent neurotoxic in Anglia in plina desfasurare a Cupei Mondiale de Fotbal, a scris Ambasada Rusiei in Olanda joi pe social media, noteaza Reuters. Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica…