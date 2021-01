Stiri pe aceeasi tema

- In Japonia au fost identificate cinci cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus care se raspandește cu rapiditate in Marea Britanie, scrie The Guardian . Este vorba despre persoane care au sosit in arhipeleagul nipon din Regatul Unit. Toate au fost plasate in carantina. Autoritațile sanitare…

- In intreaga lume pandemia de COVID-19 face ravagii, Europa fiind prima regiune din lume unde numarul deceselor din cauza noului coronavirus a depașit pragul de 500.000, in condițiile in care noua tulpina a virusului descoperita in Marea Britanie pune in pericol masurile de reducere a infectarilor. Informatiile…

- Potrivit universitatii americane Johns Hopkins, Statele Unite au depașit ieri pragul de 18 milioane de cazuri de coronavirus, cu peste 319.000 de morti de la inceputul pandemiei, potrivit universitatii americane Johns Hopkins, conform Agerpres. Tara, cea mai afectata din lume in valoare absoluta, se…

- Italia a raportat, duminica, 564 de decese cauzate de coronavirus, un bilant mai mic decat cel din urma cu o zi (662), dar care face ca italienii sa depaseasca pragul de 60.000 de decese, relateaza Reuters. Citește și: Nervozitate la sediul PNL - De ce se tem liberalii dupa ce au vazut ultimele…

- In ultimele 24 de ore au fost 5.837 de cazuri noi de Covid-19, din 20.790 de teste - rata de pozitivare este de 28%. Alte 131 de persoane au murit dupa ce s-au infectat cu coronavirus, astfel ca bilanțul total depașește 10.000 de decese. La ATI sunt internați 1.174 de pacienți Covid, scrie Digi24.

- Intr-un județ din Romania situația este ingrijoratoare. In Prahova jumatate dintre localitați au depașit rata de infectare de 3/1.000 de locuitori. Tot in județul Prahova sunt doua localitați in care indicele de infectare cu noul coronavirus a trecut de 7. In județul Prahova sunt active 3.363 de cazuri…

- In ultimele 24 de ore au fost 4.016 cazuri noi de COVID-19, un nou record negativ al infecțiilor cu coronavirus in Romania, de la inceputul pandemiei. Alți 66 de romani au murit din cauza COVID-19, in timp ce la terapie intensiva sunt internați 686 de pacienți, un nou numar record.