Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie este de acord sa trimita tancuri Challenger 2 in Ucraina. Downing Street a declarat ca premierul Rishi Sunak a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice de sambata dimineața cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite The Guardian. Rishi Sunak a confirmat…

- Premierul Rishi Sunak a subliniat, in timpul unei convorbiri telefonice avute sambata cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ca Marea Britanii vrea sa trimita o parte din tancurile sale de lupta in Ucraina, impreuna cu sprijin suplimentar de artilerie. The Guardian noteaza ca este vorba de furniza…

- UPDATE 1 Premierul britanic Rishi Sunak a anunțat un pachet de aparare aeriana de 60 de milioane de dolari pentru Ucraina in timpul primei sale vizite la Kiev, sambata, potrivit Downing Street. In timpul intalnirii sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Sunak „a confirmat ca Marea Britanie…

- Premierul britanic Rishi Sunak s-a intalnit astazi cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Kiev. Intalnirea a avut loc pentru „a confirma sprijinul continuu al Marii Britanii” pentru Ucraina in razboiul impotriva Rusiei, a declarat un purtator de cuvant din Downing

- Premierul britanic Rishi Sunak a sosit la Kiev. Politicianul a avut deja o intrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean aratat imagini de la intalnirea cu premierul britanic și a subliniat ca sprijinul Regatului Unit a fost puternic inca din primele zile ale invaziei…

- Intalnirea, care s-a desfașurat la Kiev, a avut loc pentru „a confirma sprijinul continuu al Marii Britanii” pentru Ucraina in razboiul impotriva Rusiei, a declarat un purtator de cuvant din Downing Street, pentru BBC . Rishi Sunak, care a preluat mandatul luna trecuta, a promis ca Marea Britanie va…

- Inca din primele zile ale declanșarii conflictului in Ucraina, Volodimir Zelenski și Joe Biden au dialogat telefonic. De fiecare data, președintele american și-a aratat susținerea fața de Ucraina in acest razboi. Sumele de bani și armanentul trimis au reprezentat garanția acestei susțineri. Numai ca,…

- Președintele american Joe Biden și noul prim-ministru al Marii Britanii, Rishi Sunak, au convenit, in timpul unei conversații telefonice avute marți, sa lucreze impreuna pentru a sprijini Ucraina și pentru a aborda provocarile lansate de China, a transmis Casa Alba, citata de The Guardian . Ei au vorbit…