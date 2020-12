Stiri pe aceeasi tema

- Margaret Keenan, o bunica in varsta de 90 de ani din Marea Britanie, a devenit prima persoana din lume careia i s-a administrat vaccinul Pfizer impotriva COVID-19 in afara studiilor clinice, dupa autorizarea rapida a acestuia, informeaza marti Reuters, potrivit TVR. Keenan s-a trezit devreme si s-a…

- Toți ochii sunt indreptați marți spre Marea Britanie, acolo unde a inceput oficial campania de vaccinare a populației cu serul Pfizer - Biontech. In prima faza sunt vizate cadrele medicale, angajații din aziluri și batranii de peste 80 de ani.

- Tara cea mai grav afectata din Europa de pandemie cu peste 61.000 de morti, Marea Britanie este prima din lume care a autorizat folosirea vaccinului dezvoltat de Pfizer si BioNTech si va fi prima tara occidentala care va incepe campania de vaccinare. Ministrul Matt Hancock, care a numit recent prima…

- Prospectul vaccinului anti-COVID Pfizer, realizat in colaborare cu compania germana BioNTech, a fost publicat pe site-ul guvernului britanic. In prospect se regasesc informații privind modul de administrare, compoziția vaccinului, contraindicațiile și posibilele reacții adverse, potrivit csdi.ro.…

- Cercetatorii ieseni consultati de „Ziarul de Iasi" sustin ca problema transportului vaccinului anti-COVID-19, produs de BioNTech si Pfizer, nu ar trebui sa fie una atat de stringenta, fiindca majoritatea laboratoarelor de cercetare din tara ar trebui sa aiba posibilitatea de a stoca la temperaturi de…

- Vaccinul dezvoltat de Universitatea din Oxford și-a demonstrat eficiența in proporție de 70%, arata un studiu la scara larga, scrie BBC News. Guvernul britanic a precomandat 100 de milioane de doze de vaccin Oxford, suficient pentru a imuniza 50 de milioane de oameni.Este atat o victorie cat și o dezamagire…

- O analiza finala a studiului de faza 3 a vaccinului coronavirus Pfizer arata ca are o eficienta de 95% in prevenirea infectiilor, chiar si la adultii in varsta, si nu a cauzat probleme serioase de siguranta, a declarat compania miercuri,relateaza CNN. Pfizer afirma ca eficacitatea vaccinului dezvoltat…

- Peste 38% dintre romani au declarat ca nu s-ar vaccina impotriva COVID-19 daca un astfel de tratament ar fi disponibil in perioada urmatoare, arata un sondaj realizat de Centrul de Cercetari Sociologice Larics, informeaza Agerpres.Doar 21,8% dintre respondenti au spus ca s-ar vaccina daca ar exista…