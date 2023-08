Marea Britanie a creat un vehicul de investiţii de 1 miliard de lire sterline pentru a susţine companiile de tehnologie financiară Sustinut de companii precum Mastercard, Barclays si London Stock Exchange Group , Fintech Growth Fund isi propune sa investeasca intre 10 si 100 de milioane de lire sterline in companii fintech, de la banci axate pe consumatori si grupuri de tehnologie de plati pana la infrastructura financiara si tehnologie de reglementare. Fondul, care este consiliat de banca de investitii din Marea Britanie Peel Hunt, urmareste sa sprijine companiile in etapa de crestere a ciclului lor de finantare. Asociatia a fost creata ca raspuns la o analiza comandata de guvern din 2021, condusa de fostul vicepresedinte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

