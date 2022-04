Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin nu vrea pace, ci vrea sa repete în orașele Ucrainei ce a facut în Groznîi, capitala Ceceniei, pe care a bombardat-o pâna la ruine în 1999-2000, a spus premierul britanic Boris Johnson, într-un interviu pentru BBC. Vladimir Putin nu…

- Vineri, Marea Britanie a anuntat înghetarea activelor, precum si interdictii de calatorie pentru 386 de membri ai Dumei de Stat a Rusiei, Camera inferioara a Parlamentului, care au votat în favoarea independentei celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, Lugansk si Donetk, potrivit…

- La Vaalimaa, in Finlanda punctul de trecere a frontierei cu Rusia , la 193 km est de Helsinki, mai multe autobuze și mașini rusești opresc pentru controlul pașapoartelor și controale vamale. Deși fluxul nu este mare, este constant, noteaza BBC. Unii oameni sunt nerabdatori sa plece din Rusia, deoarece…

- sursa foto: Kremlin.ru Sancțiunile pe care Occidentul le aplica treptat Rusiei dupa invazia Ucrainei ii lasa posibilitatea lui Vladimir Putin sa se adapteze la noul mediu și sa gaseasca soluții pentru ca puterea de la Kremlin sa nu fie afectata in mod catastrofal de deciziile SUA și UE considera Cosmin…

- Dupa 5 ore de dialog cu președintele francez Emanuel Macron, Vladimir Putin a insistat asupra faptului ca trebuie ca Rusia sa primeasca garanții de securitate ferme și a laudat relațiile economice dintre cele doua țari. Putin a apreciat ideile președintelui francez pentru detensionare, dar nu a vrut…

- Presedintele francez Emanuel Macron s-a intalnit luni, 7 februarie, la Moscova, cu omologul sau rus Vladimir Putin, in speranța de se ajunge la o limitare a tensiunilor la frontierele Ucrainei. Potrivit France 24 , liderul de la Elysee a deschis discuțiile vorbind despre „evitarea unui razboi”. In declarațiile…

- Boris Johnson se afla marți in Ucraina, dupa ce l-a avertizat pe Vladimir Putin pentru a evita o „varsare de sange in Europa”. „Ceea ce ii voi spune președintelui Putin, așa cum am mai spus, este ca cred ca cu toții trebuie sa ne dam inapoi cu un pas. Cred ca Rusia trebuie sa se retraga. Cred ca o…