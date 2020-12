Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a devenit miercuri prima tara din lume care a aprobat vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de Universitatea Oxford si AstraZeneca in contextul in care se confrunta cu o noua tulpina, extrem de contagioasa, de COVID-19, transmite Reuters. "Guvernul a acceptat astazi (miercuri - n.r.) recomandarea…

- Zborurile din Marea Britanie catre Polonia vor fi suspendate incepand de luni la miezul noptii din cauza ingrijorarilor legate de o noua tulpina de coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului polonez pe Twitter, relateaza Reuters. Premierul britanic Boris Johnson a anuntat…

- AZD1222, dezvoltat de compania farmaceutica AstraZeneca si Universitatea Oxford impotriva maladiei COVID-19, a devenit marti primul vaccin din lume ale carui rezultate de eficienta au fost validate de o revista stiintifica, The Lancet, informeaza AFP, DPA si Reuters. Publicarea acestor rezultate, ce…

- Marea Britanie a anunțat ca marți, 8 decembrie, va incepe campania de vaccinare a populației impotriva noului coronavirus. Potrivit premierului Boris Johnson, aceasta va fi cea mai ampla campanie de vaccinare din istoria țarii. Chris Hopson, directorul serviciului national de asistenta medicala din…

- Marea Britanie a devenit miercuri prima tara din lume care a aprobat spre utilizare vaccinul dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de compania americana Pfizer, in colaborare cu partenerul sau german BioNTech, care va putea fi administrat incepand cel mai devreme de saptamana viitoare, informeaza…

- Primele imunizari cu vaccinul creat de Pfizer si BioNTech vor avea loc incepand cu 7 decembrie, a mai scris Financial Times, citand surse. Tot sambata, premierul Boris Johnson l-a numit pe Nadhim Zahawi, in prezent viceministru pentru afaceri, drept ministru responsabil cu distribuirea vaccinurilor…

- Marea Britanie ar putea aproba pentru utilizare de urgenta vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford in colaborare cu AstraZenca inainte de Craciun, urmand ca vaccinul sa fie autorizat pentru imunizarea intregii populatii la inceputul anului viitor, a declarat directorul de cercetare de la Universitatea…

- Italia a inregistrat 10.010 cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore și 55 de decese. Cu toate ca numarul deceselor este in scadere fata de ziua precedenta, Italia are al doilea cel mai mare numar de decese de pe continent, dupa Marea Britanie, potrivit Reuters, citata de Hotnews.Este cel mai mare…