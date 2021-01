Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anunțat, marți, ca cele doua doze ale vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BioNTech trebuie administrate la un interval de 21-28 de zile, in conditiile in care multe tari au dificultati sa vaccineze populatia, transmite Reuters, citata de News.ro.Grupul Experților…

- Peste 1,3 milioane de persoane au fost deja vaccinate impotriva COVID-19 in Regatul Unit, a anuntat premierul Boris Johnson marti, in ziua in care aceasta tara a intrat intr-un nou lockdown si a atins un nou record zilnic de infectari, anunța AGERPRES. ''Pana in aceasta dupa-amiaza am vaccinat…

- Producatorul american de medicamente Moderna a anuntat luni ca ministerul sanatatii din Israel a autorizat vaccinul sau anti-COVID. In felul acesta a devenit a treia tara care autorizeaza folosirea acestui vaccin dupa SUA si Canada, transmite astazi Reuters. Israelul a inceput sa isi vaccineze populatia…

- Marea Britanie este necesar sa vaccineze doua milioane de persoane saptamanal, cu scopul de a evita un al treilea val al epidemiei covid-19, conchide London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), o universitate londoneza, intr-un studiu, relateaza Reuters. Peste 71.000 de morti din cauza covid-19…

- Secretarul de stat francez pentru afaceri europene Clément Beaune a asigurat joi ca Regatul Unit nu a beneficiat de niciun avantaj în alocarea unui prim vaccin anti-Covid-19 din cauza Brexit, contrar a ceea ce spune Londra, potrivit AFP.„Nu a existat niciun avantaj conferit…

- Uniunea Europeana a criticat aprobarea rapida de catre autoritatile britanice a vaccinului impotriva COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech, sustinand ca procedura europeana, desi putin mai lenta decat cea britanica, este mai riguroasa, relateaza Reuters. Regatul Unit a devenit miercuri prima…

- Vaccinul anti-coronavirus Pfizer. Marea Britanie este pe cale sa aprobe, saptamana viitoare, vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de BioNTech și Pfizer, iar livrarile vor incepe la cateva ore dupa autorizare, potrivit Financial Times și Reuters. Regatul Unit va deveni astfel prima țara care va aproba acest…

- Vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2 poate incepe pentru tarile Uniunii Europene in primul trimestru al anului viitor, spune Andrea Ammon, seful Centrului European pentru Prevenirea si Controlarea Bolilor (ECDC), transmite Euronews, potrivit Mediafax. Uniunea Europeana ar putea plati…