- Agenția de reglementare medicala din Marea Britanie a aprobat vineri vaccinul Moderna pentru prevenirea Covid-19, a anunțat ministerul sanatații, adaugand ca a convenit achiziționarea a inca 10 milioane de doze, transmite Reuters. Astfel, s-a ajuns ca in Regatul Unit sa fie autorizate 3 vaccinuri, deja…

- Regatul Unit al Marii Britanii continua sa inregistreze cifre record ale bilanțului zilnic al epidemiei de coronavirus. Noua tulpina de coronavirus se raspandește mult mai repede, acesta fiind și principalul motiv pentru care numarul infectarilor crește de la o zi la alta. Bilantul deceselor asociate…

- Lumea nu va ajunge la imunitate de masa fata de noul coronavirus inainte de sfarsitul anului 2021, care va putea fi observata in unele tari, a declarat, miercuri, directorul stiintific al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dr. Soumya Swaminathan, care a avertizat ca oamenii trebuie sa ramana vigilenti…

- Germania cere Agenției Europene a Medicamentului (EMA) sa lucreze „mai repede” pentru a autoriza vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de companiile Pfizer și BioNTech inainte de Craciun, a declarat ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, citat de digi24 . Vaccinul a fost autorizat in Marea Britanie si…

- Canada s-a alaturat Marii Britanii, aproband la randul sau vaccinul anti-Covid produs de Pfizer-Biontech. Serul ar putea primi unda verde și in Statele Unite pana la sfarșitul acestei saptamani, iar Israelul a anunțat ca va incepe campania de imunizare pe 27 decembrie.

- Primul cetațean din Regatul Unit a fost oficial vaccinat anti-Covid. Este vorba despre Margaret Keenan, o femeie in varsta de 90 de ani. Campania de vaccinare anti-coronavirus a inceput in mod oficial in Regatul Unit al Marii Britanii. Femeia in varsta de 90 de ani este oficial prima persoana din lume…

- Vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de producatorul Pfizer urmeaza sa fie in curand aprobat de autoritațile abilitate in domeniu din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Vaccinul urmeaza sa fie autorizat in doar cateva zile, urmand ca livrarile sa fie demarate imediat dupa aprobare,…

